Calcio a 5: la Futura U19 sfida Catania. In palio il passaggio del turno

Dopo il confronto di andata al PalaCatania, la Polisportiva Futura è pronta per la sfida decisiva di questa sera alle 20:00 al PalaAttinà di Lazzaro contro la Meta Catania. Una partita con in palio l’accesso allo spareggio interregionale, ovvero il quarto di finale scudetto, da disputarsi contro il Bernalda.

Accanto alle emozioni del Playoff per la Serie A che vede impegnata la prima squadra, che ritornerà in campo sabato a Pescara alle ore 16, impazza il fermento giovanile.

La squadra gialloblù, campione di Calabria per il secondo anno consecutivo guidata da Mister De Stefano, affronterà il serbatoio giovanile della Meta Catania, squadra campione d’Italia nel Futsal senior. Una sfida tra giovani talenti che promette grande spettacolo e emozioni.

Dopo il primo confronto equilibrato, la squadra del presidente Nino Mallamaci punta sul fattore campo e sul tifo del pubblico amico per centrare l’obiettivo. Christian Melito, Peppo Diano non ci saranno per squalifica.

Squillaci e soci sono chiamati a una prova di maturità per regalare alla squadra il passaggio del turno.

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale della Polisportiva Futura con la telecronaca di Giovanni Mafrici. Appuntamento a partire dalle 19:50 per i prepartita, con calcio d’inizio alle 20:00.

Una serata di sport e passione che potrebbe regalare un pezzo di storia alla Futura!