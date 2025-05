Calcio a 5 Under 19: due espulsioni e avversario ostico, ma la Futura resiste

Pareggio che sa d’impresa per la Polisportiva Futura in formato Under 19. Con due espulsi molto importanti nella prima parte di gara, l’atteggiamento é stato super

I campioni di Calabria, riescono a resistere al fattore campo della Meta Catania.

Una partita incredibile nonostante due espulsioni subite. Una prova di grinta e carattere che lascia ottimi propositi in vista del return match in programma martedì prossimo alle ore 19.30 al Palattinà.

Lungi da noi, argomentare sull’operato arbitrale ma, ci auguriamo che la serie contro la quotata formazione etnea venga decisa, fino all’ultimo gol, fino all’ultima goccia di sudore dai protagonisti in campo. Dopo un minuto e mezzo è subito gol Futura :realizza Vitinho che recupera palla supera due avversari e batte il portiere.

Inspiegabile ai piu l’espulsione di Christian Melito.

La Meta sfrutta la superiorità numerica e va in gol. Tanto equilibrio tra le due squadre: la seconda espulsione, questa volta per un secondo giallo (il primo dalla panchina per proteste) a Peppe Diano in seguito ad un anticipo che l’arbitro due considera fallo che indebolisce ancora di più la Futura che va sotto sempre in seguito all inferiorità numerica .

Grandissimo e volitivo il gol del pari grazie a Fortunato Tripodi al termine di una bella azione di Alessandro Squillaci che supera due avversari sulla banda e mette in mezzo per lo spietato Tripodi.

Nel secondo tempo, sono ancora i locali ad andare in gol, stavolta grazie ad una deviazione sfortunata di Vitinho, ma la Futura non molla.

Arriva il pari, ancora una volta, in questo caso al termine di una triangolazione con Demetrio Ventura lesto nel concludere.

A quel punto la Meta viene avanti con il portiere ma è Squillaci a recuperare palla ed a segnare con un pallonetto da metà campo. Il Catania gioca la carta del power play e raggiunge il pari a 30 secondi dalla fine.

4-4 con sfida rimandata al return match: grande cuore per la Futura. Prova difensiva e tattica magistrale per gli uomini di mister De Stefano che proveranno a far valere il fattore campo nella sfida di ritorno.