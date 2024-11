Calcio A5,Serie A: finisce 2-2 la gara tra Sestu e Acqua&Sapone

Finisce in parità la prima partita del 2015 del campionato di Serie A di calcio a 5. Città di Sestu e Acqua&Sapone Emmegross inaugurano l’anno nuovo e il girone di ritorno con un 2-2 che accontenta sicuramente più Cocco di Bellarte. Il Sestu va avanti a piccoli passi (sesto pareggio in 11 partite), mentre l’Acqua&Sapone proprio non riesce a vincere in trasferta: tre pareggi e tre sconfitte lontano dal PalaRoma. Cavinato per due volte pericoloso nei primi 5’, poi è Nurchi a sfiorare il palo alla destra di Mammarella. Dopo un ottimo recupero di Cuzzolino su ripartenza di Serpa, al 7’17’’ arriva il primo gol del 2015: lo segna Coco Schmitt, che chiede e ottiene la triangolazione da Caetano e trafigge Zanatta. Lo stesso portiere del Sestu, al 14’, prova a concludere verso la porta di Mammarella, bravo a deviare in angolo, poi salva il raddoppio prima su Cuzzolino poi uscendo sui piedi di Cavinato. A 1’30’’ dalla fine, ancora provvidenziale Mammarella su Rocha, con lo stesso portiere della Nazionale che poco dopo lancia Calderolli, fermato da Zanatta.Nella ripresa, il Sestu parte bene: Mammarella nel giro di 2’ dice di no a Rocha, blocca a terra un sinistro di Nurchi e infine respinge la punizione ancora di Rocha, ripetendosi anche su Ruggiu. Il forcing iniziale dei padroni di casa dà i suoi effetti al 4’56’’, quando Serpa finalizza uno schema da corner e firma il pareggio. L’1-1, però, non dura neppure un minuto, perché Calderolli in ripartenza serve Borruto che riporta avanti l’Acqua&Sapone. A cambiare la partita è l’espulsione per doppia ammonizione di De Oliveira: i sardi, in superiorità numerica, trovano il pareggio con Rufine. Nel finale, con cinque falli a carico, Bellarte prova comunque a vincere con il portiere di movimento, ma deve fare i conti con due interventi decisivi di Zanatta, che blindano il risultato sul 2-2 e regalano al Sestu l’ennesimo pareggio. Per l’Acqua&Sapone, invece, alla voce “vittorie in trasferta” c’è ancora lo zero. DOMANI il resto del programma, alle 18 le altre quattro sfide: il big match tra la capolista Lazio e l’Asti che insegue a -2, ma anche Luparense-Rapidoo Latina, Pescara-Kaos Futsal (sfida tra due delle quattro finaliste di Winter Cup, si gioca ad Asti sabato 24 e domenica 25 gennaio) e Real Rieti-Fabrizio Corigliano, gara che sarà trasmessa in diretta su RaiSport 2.CITTA’ DI SESTU-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS 2-2 (0-1 p.t.)CITTA’ DI SESTU: Zanatta, Rocha, Massa, Rufine, Beto, Cau, Mura, Serpa, Nurchi, Ruggiu, Mullanu, Pasculli. All. CoccoACQUA&SAPONE EMMEGROSS: Mammarella, Cavinato, Calderolli, Borruto, Coco Schmitt, Mongelli, Cuzzolino, De Oliveira, Caetano, Schiochet, Baiocchi, Montefalcone. All. BellarteMARCATORI: 7’17’’ p.t. Coco Schmitt (A), 4’56’’ s.t. Serpa (S), 5’40’’ Borruto (A), 9’ Rufine (S)AMMONITI: Schiochet (A), Massa (S), Mullanu (S), De Oliveira (A), Zanatta (S)ESPULSI: De Oliveira (A) all’8’22’’ s.t. per somma di ammonizioniARBITRI: Mauro De Coppi (Conegliano), Mario Filippini (Roma 1) CRONO: Marco Solinas (Cagliari)CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATASERIE A – DODICESIMA GIORNATASABATOCITTA’ DI SESTU-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS 2-2DOMENICALAZIO-ASTI (ore 18)ARBITRI: Alessandro Merenda (Reggio Calabria), Alessandro Malfer (Rovereto) CRONO: Daniele Intoppa (Roma 2)LUPARENSE-RAPIDOO LATINA (ore 18)ARBITRI: Francesco Cirillo (Rovereto), Francesco Paolo Spinazzola (Barletta) CRONO: Luca Bizzotto (Castelfranco Veneto)PESCARA-KAOS FUTSAL (ore 18)ARBITRI: Francesco Novellino (Potenza), Mauro Albertini (Ascoli Piceno) CRONO: Pierluigi Tomassetti (Ascoli Piceno) REAL RIETI-FABRIZIO CORIGLIANO (ore 18, diretta RaiSport 2)ARBITRI: Nicola Maria Manzione (Salerno), Andrea Sabatini (Bologna), Giovanni Zannola (Ostia Lido) CRONO: Daniele Di Resta (Roma 2)RIPOSA: NAPOLICLASSIFICA MARCATORI12 RETI: Crema (Real Rieti)11 RETI: Zanchetta (Real Rieti), Vieira (Fabrizio Corigliano), Bertoni (Kaos Futsal) 10 RETI: Canal (Pescara), Giasson (Luparense), Chimanguinho (Real Rieti) 9 RETI: Paulinho (Lazio) 8 RETI: Jonas (Asti), Cavinato (Acqua&Sapone Emmegross), Mauricio (Luparense) 7 RETI: Milucci (Napoli), Cuzzolino (Acqua&Sapone Emmegross), 6 RETI: Honorio (Luparense), Avellino (Rapidoo Latina), Marquinho (Lazio), Rogerio (Pescara) 5 RETI: Duarte (Lazio/Asti), Nurchi (Città di Sestu), Ramon (Asti), Rocha (Città di Sestu), Corsini (Lazio), Battistoni (Rapidoo Latina), Bico (Napoli), Kakà, Tuli, Pedotti (Kaos Futsal), Borruto (Acqua&Sapone Emmegross) 4 RETI: Manfroi (Lazio), Bacaro (Rapidoo Latina), Leitao (Acqua&Sapone Emmegross), Urio (Fabrizio Corigliano) 3 RETI: Davì, Peric, Silveira (Real Rieti), Leandrinho, Delpizzo, Pereira (Fabrizio Corigliano), Nicolodi, Rescia (Pescara), Halimi, Vinicius, Coco (Kaos Futsal), Torras, Wilhelm, Cujec, Follador (Asti), De Oliveira (Acqua&Sapone Emmegross), Waltinho (Luparense), Adami (Napoli), Saul (Lazio), Fabiano (Rapidoo Latina/Luparense) 2 RETI: André, Vampeta (Kaos Futsal), Ercolessi, Leggiero, Caputo (Pescara), Maina (Rapidoo Latina), Hector (Luparense), Botta (Napoli), Fortino, De Luca (Asti), Peruzzi, Serpa, Rufine (Città di Sestu), Laion (Kaos Futsal) 1 RETE: Nora, Caverzan, Da Silva, Ruben, Merlim (Luparense), Mentasti, Sanna, Chilelli, Schininà (Lazio), Murilo, Murilo Schiochet, Coco Schmitt (Acqua&Sapone Emmegross), Ruggiu, Massa, Beto (Città di Sestu), Tres, Arteiro (Fabrizio Corigliano), Caio, Suazo (Real Rieti), Bocao, Romano (Asti), Marcelinho, Galletto (Napoli), Arellano, Menini, Terenzi (Rapidoo Latina) AUTORETI: Davì (Real Rieti) pro Pescara, Rescia (Pescara) pro Real Rieti, Dudù Costa (Napoli) pro Lazio, Romano (Asti) pro Kaos Futsal, De Oliveira (Acqua&Sapone Emmegross) pro Real Rieti, Davì (Real Rieti) pro Acqua&Sapone Emmegross, Rufine (Sestu) pro Lazio, Maurizio (Luparense) pro Asti, Marcelinho (Napoli) pro Kaos Futsal