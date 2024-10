Calcio: c’è chi ancora cerca l’allenatore e chi come il Brescia ne ha quattro

Ci sono ancora delle panchine vuote in cadetteria, nonostante un valzer senza precedenti che ha visto numerosi spostamenti. BresciaOggi fa un’analisi al contrario, rispetto a quanto sta accadendo, cioè segnalando il numero di tecnici tutti sotto la gestione della stessa società.

Brescia, quattro cambi nella stessa stagione

Parliamo del Brescia del presidente Cellino, da sempre famoso anche nella massima serie con il Cagliari, per aver cambiato nel corso della stessa stagione diversi allenatori, cosa accaduta anche in quella passata alla guida delle rondinelle, andando però oltre ogni possibile previsione. Stagione iniziata con l’esperto Gigi Delneri esonerato dopo due gare per far posto a Lopez. Percorso terminato a Reggio Calabria per quest’ultimo con la sconfitta che gli è costato il posto e quindi dentro Dionigi. Ad un passo dall’esonero l’ex Reggina, il presidente Cellino ad un certo punto ha invece deciso per il rinnovo contrattuale, sperando che questo potesse trasmettergli maggiore serenità. Finirà anche per lui il percorso da lì a breve per consegnare poi la panchina a Clotet.

Da quel momento è iniziata la scalata del Brescia che dalla zona retrocessione è arrivato fino alla concquista dei play off, ma tra il tecnico spagnolo ed il massimo dirigente, non si è raggiunto l’accordo di rinnovo. Arriva Filippo Inzaghi che sarà l’allenatore della prossima stagione, ma anche il quarto tecnico a libro paga di Massimo Cellino.