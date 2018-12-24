Si sperava in una chiusura d’anno migliore. Ed invece per la Ludos è arrivata un’altra battuta d’arresto in casa, contro la Bovese. Il match deciso da una punizione di Foti a pochi minuti dalla chiusura del primo tempo, una realizzazione sufficiente a portare a casa i tre punti per la squadra ospite, mentre per la compagine reggina un altro stop che la inchioda sempre più solitaria al penultimo posto della classifica.

A dire il vero in questa circostanza il passo falso è assolutamente immeritato, anche per lo sforzo prodotto per l’intera seconda parte, alla ricerca quantomeno del gol della parità. Adesso la pausa e per la Ludos anche la possibilità di riflettere su quanto accaduto in questo girone di andata dove le difficoltà sono state notevoli e ripetute, come anche i cambi in panchina.

E’ il momento di ragionare su un impatto non proprio positivo con la nuova categoria, ma allo stesso tempo trovare risorse e forza per venire fuori da una situazione che ancora non è compromessa.