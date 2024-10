Calcio serie C: avanzano Antenucci e Fella, fermi Corazza e Denis

Aumenta il numero di partite in cui Simone Corazza non ha trovato la via del gol. A digiuno anche in occasione della trasferta catanese, mentre continuano a segnare invece sia Antenucci, in testa alla classifica dei cannonieri e Fella del Monopoli. Questa l’attuale graduatoria:

17 reti: Antenucci (Bari)

16 reti: Fella (Monopoli)

14 reti: Corazza (Reggina)

10 reti: Denis (Reggina)

9 reti: Tounkara (Viterbese), Simeri (Bari), santaniello (AZ Picerno), Diop (Paganese), Bubas (Vibonese)

