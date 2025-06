Calcio: il presidente Antonini e le attenzioni su un club siciliano di serie D

“Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, guarda oltre i confini granata e si prepara ad allargare il suo impero sportivo. Dopo aver rilanciato con successo Trapani Calcio e Trapani Shark (basket), Antonini avrebbe messo nel mirino anche l’Acireale, storica squadra siciliana reduce da una stagione complicata, chiusa al 13° posto nel Girone I di Serie D con 34 punti. Un primo sondaggio è già stato fatto: l’ipotesi di una nuova acquisizione prende forma.

La ragione dell’interesse di Antonini per il club è il suo amore per la Sicilia. Il presidente del Trapani già in passato si era reso disponibile a salvare il Messina e ora starebbe pensando di aiutare l’Acireale anche se non c’è ancora una vera e propria trattativa”.

fonte: lacasadic.com