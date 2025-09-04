Calcio: dismesso per motivi tecnici, non ammesso al Var. L’arbitro reggino Cosso è stato reintegrato

Aveva fatto parecchio discutere l’esclusione per motivi tecnici dall’Aia dell’arbitro reggino Francesco Cosso, come anche la non ammissione nell’organico dei Var. A comunicarne la sua reintegrazione è l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese su Instagram:

“Con il C.U. n.52 del 29 agosto 2025, l’AIA ha deciso di reintegrare Francesco Cosso nell’organico dei VAR.

“Solo poche settimane fa, dopo il corso VMO del 2–3 agosto, era risultato idoneo ma non ammesso per ‘limiti numerici’ (C.U. n.116 del 28 marzo). Ora, la CAN ha chiesto un’aggiunta straordinaria: la motivazione ufficiale parla di “esigenze operative concrete e attuali” e di un richiamo al manuale FIFA sul profilo del VAR (The VAR must be a current or former referee, not an assistant)“.