City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: Trocini sul Favara, la forza dei reparti, gli Under e gli Over

La risposta sulla possibilità di vedere insieme Montalto e Ferraro

05 Settembre 2025 - 12:29 | Redazione

Trocini conferenza

Da domenica sarà campionato. Dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia, la Reggina fa il suo esordio in trasferta sul campo del Favara. Il tecnico Trocini presenta l’incontro: “L’atteggiamento della squadra è stato giusto, non mi è piaciuto il tipo di gara. Il primo tempo per via degli avversari, del campo, caratterizzato da un certo tipo di calcio e tanti scontri, non è andato per come volevamo. Credo possa essere anche normale dopo diversi mesi che non si giocava. Nessuno regala nulla, a inizio stagione i valori sono livellati per diversi motivi, con il tempo poi le squadre forti vengono fuori.

La gestione degli Over? Chiunque ha accettato la Reggina, sa bene che l’obiettivo è superiore ai personalismi. Se lotti per vincere il campionato c’è competizione e concorrenza e questo i calciatori lo sanno bene.

Leggi anche

Gli Under, come il resto della squadra, non hanno fornito una prestazione brillante, ma siamo all’inizio. I più giovani hanno bisogno di più tempo per adeguarsi al campionato dei grandi, siamo qui per farli crescere. E’ bene che tutti si dia una mano a questi ragazzi che si trovano a giocare in una piazza così importante.

E’ stata una buona settimana, si è lavorato bene, tutti vogliosi di iniziare il campionato. Il gruppo sta bene tutti a disposizione. Giochiamo contro una squadra giovane e vogliosa di fare bene, sono in casa, ci sarà aria di grande evento come accade sempre quando andiamo in trasferta.

Leggi anche

L’inizio di campionato è contro squadre che hanno lavorato e costruito per affrontare un torneo importante. Si giocherà a viso aperto fino a quando il valore del risultato diventerà più pesante. L’avvio non sarà semplice, ma siamo sicuri di essere forti. Tutti e tre i reparti mi danno grande sicurezza, partendo dalla difesa dove ci sono state conferme, è arrivato Blondett e poi da scoprire gli Under. Centrocampo certamente migliorato, in attacco sulla carta più forti ma poi tutto dobbiamo dimostrarlo con le prestazioni. Ferraro e Montalto insieme? Puntiamo a dare continuità tattica e anche per come è stato costruito l’organico non penso di modificare l’aspetto tattico”.

RegginaReggio Calabria Calcio