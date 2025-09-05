Reggina: Trocini sul Favara, la forza dei reparti, gli Under e gli Over

Da domenica sarà campionato. Dopo la sofferta qualificazione in Coppa Italia, la Reggina fa il suo esordio in trasferta sul campo del Favara. Il tecnico Trocini presenta l’incontro: “L’atteggiamento della squadra è stato giusto, non mi è piaciuto il tipo di gara. Il primo tempo per via degli avversari, del campo, caratterizzato da un certo tipo di calcio e tanti scontri, non è andato per come volevamo. Credo possa essere anche normale dopo diversi mesi che non si giocava. Nessuno regala nulla, a inizio stagione i valori sono livellati per diversi motivi, con il tempo poi le squadre forti vengono fuori.

La gestione degli Over? Chiunque ha accettato la Reggina, sa bene che l’obiettivo è superiore ai personalismi. Se lotti per vincere il campionato c’è competizione e concorrenza e questo i calciatori lo sanno bene.

Gli Under, come il resto della squadra, non hanno fornito una prestazione brillante, ma siamo all’inizio. I più giovani hanno bisogno di più tempo per adeguarsi al campionato dei grandi, siamo qui per farli crescere. E’ bene che tutti si dia una mano a questi ragazzi che si trovano a giocare in una piazza così importante.

E’ stata una buona settimana, si è lavorato bene, tutti vogliosi di iniziare il campionato. Il gruppo sta bene tutti a disposizione. Giochiamo contro una squadra giovane e vogliosa di fare bene, sono in casa, ci sarà aria di grande evento come accade sempre quando andiamo in trasferta.

L’inizio di campionato è contro squadre che hanno lavorato e costruito per affrontare un torneo importante. Si giocherà a viso aperto fino a quando il valore del risultato diventerà più pesante. L’avvio non sarà semplice, ma siamo sicuri di essere forti. Tutti e tre i reparti mi danno grande sicurezza, partendo dalla difesa dove ci sono state conferme, è arrivato Blondett e poi da scoprire gli Under. Centrocampo certamente migliorato, in attacco sulla carta più forti ma poi tutto dobbiamo dimostrarlo con le prestazioni. Ferraro e Montalto insieme? Puntiamo a dare continuità tattica e anche per come è stato costruito l’organico non penso di modificare l’aspetto tattico”.