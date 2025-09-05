Favara-Reggina: designato l’arbitro che soprattutto Barillà ricorda bene…

La Reggina si prepara all’esordio in campionato. Domenica 7 settembre, alle ore 16, gli amaranto affronteranno in trasferta il CastrumFavara nella prima giornata del girone I di Serie D.

La direzione della gara è stata affidata al signor Alessandro Papagno della sezione di Roma 2. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Enrico Rossetto di Schio e Davide Carraretto di Treviso.

Per la Reggina non si tratta di un nome nuovo. Papagno ha già diretto gli amaranto lo scorso 2 febbraio, in occasione di Acireale-Reggina 0-4, partita rimasta impressa anche per l’ammonizione in chiusura di primo tempo al diffidato Barillà, che dovette poi saltare il big match contro il Siracusa.