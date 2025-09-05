Castrumfavara-Reggina: al via la prevendita nel settore ospiti. I prezzi
I tifosi amaranto si preparano alla prima trasferta della nuova stagione
05 Settembre 2025 - 09:04 | Redazione
Al via la prevendita del settore ospiti in occasione della gara tra Castrumfavara-Reggina. I biglietti possono essere acquistati solo on line sul circuito Vivaticket.
I prezzi
INTERO € 10
RIDOTTO (Donne/bambini da 8 a 14 anni)
Gratis bambini fino a 8 anni
Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.