Castrumfavara-Reggina: al via la prevendita nel settore ospiti. I prezzi

I tifosi amaranto si preparano alla prima trasferta della nuova stagione

05 Settembre 2025 - 09:04 | Redazione

Tifosi Reggina

Al via la prevendita del settore ospiti in occasione della gara tra Castrumfavara-Reggina. I biglietti possono essere acquistati solo on line sul circuito Vivaticket.

I prezzi

INTERO € 10
RIDOTTO (Donne/bambini da 8 a 14 anni)
Gratis bambini fino a 8 anni

Non sarà possibile acquistare il biglietto allo stadio il giorno della gara.

