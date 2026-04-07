Mozione di sfiducia a Platì, la lettera di una cittadina: ‘Scelta incomprensibile a pochi giorni dal voto’
"Che senso ha presentare una mozione di sfiducia quando mancano meno di 60 giorni alle elezioni comunali? Quale beneficio per i residenti?". L'analisi di una cittadina
07 Aprile 2026 - 09:44 | Riceviamo e pubblichiamo
Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da una cittadina di Platì in merito alla mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco facente funzioni Giovanni Sarica.
“Leggendo l’articolo pubblicato su CityNow relativo alla mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco facente funzioni di Platì, Giovanni Sarica, la prima reazione è stata di incredulità.
Per un attimo si è pensato quasi a uno scherzo. Ma la realtà è ben diversa e, soprattutto, impone una riflessione seria sulle modalità e sulle tempistiche di questa iniziativa politica.
Dall’articolo si apprende che è stata formalmente protocollata una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco facente funzioni, sostenuta anche da alcuni consiglieri di maggioranza, in un contesto descritto come di “grave frattura istituzionale” e “paralisi amministrativa”.
Ed è proprio da qui che nasce una domanda semplice ma fondamentale: che senso ha presentare oggi una mozione di sfiducia contro un sindaco facente funzioni, entrato in carica non per una diretta investitura politica ma a seguito della decadenza del precedente sindaco Sergi, quando mancano meno di 60 giorni alle elezioni comunali?
La mozione di sfiducia è uno strumento politico importante, che comporta conseguenze rilevanti per l’ente. Proprio per questo dovrebbe rispondere a una logica chiara, a una visione precisa, a un obiettivo concreto nell’interesse della comunità. In questo caso, invece, risulta difficile coglierne l’utilità reale, soprattutto a poche settimane dal ritorno alle urne.
Quale beneficio concreto porterebbe ai cittadini di Platì un’iniziativa di questo tipo in una fase così avanzata della consiliatura?
È una domanda che molti cittadini, probabilmente, si stanno ponendo.
Tra i firmatari, inoltre, ci si rivolge direttamente al consigliere Leonardo, rispetto al quale nasce un ulteriore interrogativo: quale contributo politico e amministrativo è stato offerto alla comunità nel corso di questi cinque anni?
I cittadini hanno il diritto di conoscere il lavoro svolto dai propri rappresentanti: le proposte avanzate, le mozioni presentate, le iniziative portate avanti, le battaglie affrontate nell’interesse del paese.
È quindi legittimo chiedersi con quale credibilità oggi si scelga di promuovere un atto tanto forte quanto divisivo, proprio a ridosso di una tornata elettorale che restituirà ai cittadini la parola.
Platì merita serietà, coerenza e rispetto. Merita un confronto politico vero, trasparente e utile alla collettività, non iniziative che rischiano di apparire più come scontri di palazzo che come azioni concrete per il bene del paese”.