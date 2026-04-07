Mozione di sfiducia a Platì, la lettera di una cittadina: ‘Scelta incomprensibile a pochi giorni dal voto’

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da una cittadina di Platì in merito alla mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco facente funzioni Giovanni Sarica.

“Leggendo l’articolo pubblicato su CityNow relativo alla mozione di sfiducia presentata nei confronti del sindaco facente funzioni di Platì, Giovanni Sarica, la prima reazione è stata di incredulità.

Per un attimo si è pensato quasi a uno scherzo. Ma la realtà è ben diversa e, soprattutto, impone una riflessione seria sulle modalità e sulle tempistiche di questa iniziativa politica.

Dall’articolo si apprende che è stata formalmente protocollata una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco facente funzioni, sostenuta anche da alcuni consiglieri di maggioranza, in un contesto descritto come di “grave frattura istituzionale” e “paralisi amministrativa”.