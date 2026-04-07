Savoia: il presidente Matachione insiste sulla Reggina favorita. E spiega perchè

Immancabile il post su facebook da parte del presidente del Savoia Nazario Matachione, a conclusione delle festività pasquali. Il massimo dirigente insiste sulla Reggina favorita:

“Spero che abbiate trascorso una santa Pasqua e una serena Pasquetta. Da domani (oggi) inizia una settimana che non è importante. È decisiva. Un campionato che definire avvincente è poco, perché qui non si sta giocando solo per vincere, ma per dimostrare chi siamo davvero.

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Oggi la classifica dice Nissa al primo posto, ed è giusto riconoscerlo. La matematica non è un’opinione. Ma il campionato non finisce oggi. Mancano 4 finali, e in queste 4 partite si scriverà la verità. Parliamoci chiaro, abbiamo il calendario più difficile. Scontri diretti, trasferte complicate, ambienti veri. Domenica a Lamezia non sarà una partita come le altre, ma un banco di prova importante, contro una grande squadra e una tifoseria autentica. E voglio essere altrettanto chiaro, per me il Savoia è la squadra più forte di questo campionato. Non è una questione di opinioni, ma di dati e valori. La differenza, fino ad oggi, l’hanno fatta i nostri errori.

Ma il calcio non premia chi è perfetto. Premia chi è pronto nel momento che conta… e chi ha la lucidità di trasformare i propri errori in crescita. Se giochiamo come sappiamo, se evitiamo di concederci ciò che possiamo controllare, possiamo competere fino in fondo. Senza alibi. La Nissa è davanti con merito e ha anche un calendario più alla portata, senza scontri diretti nelle ultime 4 gare.

La Reggina è una squadra forte e concreta, con un calendario favorevole e senza scontri diretti, dal mio punto di vista resta la favorita. Il Palermo ha qualità, organizzazione e una dirigenza di altissimo profilo, da categorie superiori. L’Igea è viva, solida, con carattere e una struttura societaria importante per restare in corsa, lo ha dimostrato in ogni circostanza. Proprio per questo, pensare oggi di avere qualcosa in tasca sarebbe un errore per chiunque. In questo contesto si parla spesso di responsabilità.

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Ma le responsabilità vere non sono una frase da dire. Le parole non costano nulla. Le responsabilità, quelle vere, sì.

Sono quelle che si portano avanti ogni giorno, con gli investimenti, con le scelte, con il coraggio di sostenere un progetto anche nei momenti difficili. E quelle, a differenza delle parole, non tornano indietro. Nessuno ci restituirà nulla in caso di sconfitta. Domenica è il primo vero spartiacque. Possiamo definirli quarti di finale.

E per chi sta dietro la Nissa, noi compresi, non ci sono più margini, chi sbaglia, si ferma.

Adesso servono fatti.

Non sono più concessi errori, né ulteriori opportunità. Servono certezze. Servono uomini. Serve personalità. Serve il Savoia.

Avanti tutta!

Avanti Torre Annunziata!

Avanti Savoia!

Il presidente del Savoia Nazario Matachione