Reggina: preparazione per la terza trasferta consecutiva

I calciatori hanno l'obbligo di crederci, la tifoseria rimane in attesa

La Reggina si prepara alla terza trasferta consecutiva in un finale di stagione che da adesso non concede pause. Gli amaranto arrivano all’appuntamento dopo i successi esterni contro la Nuova Igea Virtus, battuta 2-0 nel recupero del 25 marzo e l’Athletic Palermo. Il prossimo impegno è in programma il 12 aprile sul campo del Gela, avversario che a sua volta arriva dalla sconfitta per 1-0 contro la capolista Nissa.

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La classifica continua a tenere aperto uno spiraglio, ma il margine per sbagliare è ormai ridotto al minimo. La Nissa resta davanti e, proprio per questo, la squadra amaranto sa di dover fare il proprio dovere fino all’ultima giornata, senza calcoli e senza distrazioni. Anche il calendario aggiornato conferma che la Reggina dovrà provare a vincerle tutte, sperando poi in un passo falso di chi la precede.

Le sensazioni, intanto, restano contrastanti. Da una parte c’è un gruppo che, anche dopo il successo del Velodromo, ha mostrato compattezza, fiducia e voglia di continuare a crederci fino in fondo. Dall’altra c’è una tifoseria più prudente, meno incline a farsi illusioni, ma comunque attenta a ogni passaggio di questa volata finale.

Servirà battere anche il Gela e poi guardare avanti, in attesa di capire se il campionato potrà ancora riservare qualche ribaltone.