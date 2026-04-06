Serie D: come si riparte da domenica prossima. Il programma e la classifica

La pausa per le festività pasquali è scivolata via lenta, quasi interminabile. Per la Reggina ancora di più. Gli amaranto, fermi per la gara rinviata su richiesta dell’Enna, hanno osservato l’anticipo di giovedi da spettatori, accumulando energie ma anche inevitabili riflessioni dopo i risultati delle dirette concorrenti. Adesso però si riparte. E lo si fa senza più margine d’errore. Quattro giornate alla fine per molte, cinque per la Reggina e Vigor Lamezia, addirittura sei per l’Enna e il Milazzo. Un finale incerto, dove, come non accadeva da anni, molto è ancora in discussione, dalla vetta alla coda.

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In alto, la Nissa sembra aver imboccato la strada giusta verso la promozione. Continuità e risultati hanno costruito un vantaggio importante. Alle spalle prova a restare agganciato il Savoia, distante appena due punti e con l’obbligo di crederci fino all’ultimo. E poi c’è la Reggina, dietro, ma ancora dentro.

Una squadra che guarda la classifica con più di un rimpianto. I punti lasciati per strada, le occasioni mancate, pesano oggi come macigni. Ma allo stesso tempo con l’obbligo di crederci ancora per rientrare nella corsa.

Il programma della giornata

Athletic Palermo – Favara

Acireale – Nissa

Gela – Reggina

Enna – Sambiase

Messina – Ragusa

Nuova Igea Virtus – Vibonese

Paternò – Milazzo

Sancataldese – Gelbison

Vigor Lamezia – Savoia

La classifica

Nissa 59 Savoia 57 Athletic Palermo 54 Reggina 53* Nuova Igea (-5) 50 Gelbison 48 Sambiase 48 Milazzo 42** Gela (-1) 41 Vigor Lamezia 36* Enna 31** Vibonese 31 Acireale 30 Ragusa 30 Favara 28 Sancataldese 27 Messina (-14) 24 Paternò 18

*Una partita in meno – **Due partite in meno