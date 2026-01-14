Calcio: è di origini reggine il baby bomber della Roma Antonio Arena

Il solito Gasperini. In occasione della gara di Coppa Italia giocata dalla Roma contro il Torino, con i giallorossi sotto di un gol, viene gettato nella mischia e il sedicenne risponde con una immediata rete, quella del pareggio. Parliamo di Antonio Arena, classe 2009, già conosciuto alle cronache calcistiche perchè una rete l’aveva già realizzata tra i professionisti con la maglia del Pescara. Tutte le info sul giovane calciatore riportate da gazzetta.it:

“Antonio Arena, 16 anni, italo-australiano, attaccante della Roma e della Nazionale U17. I contesti. Baldini l’ha esaltato dopo Pescara-Lucchese dello scorso 8 marzo, una notte da ricordare: esordio e gol in C, primo 2009 a segnare nei pro’ battendo il record di precocità in maglia abruzzese di Verratti. Aveva 16 anni e 25 giorni. Per capire la portata, quando Amedeo Amadei firmava il gol più giovane di sempre, aveva solo 103 giorni in meno di lui. Altro record: primo classe 2009 convocato in Serie A.

Arena è stato al Mondiale in Qatar con l’U17, firmando due gol e un assist che hanno contribuito al terzo posto degli azzurrini. Antonio, come detto, è mezzo italiano e mezzo australiano. Il passaporto azzurro lo deve ai nonni paterni, i genitori di papà Antonino (all’Olimpico proprio nel giorno del primo gol in giallorosso del figlio), partiti da Taurianova (vicino a Reggio Calabria) e volati fino in Australia. Lì, precisamente a Sydney, inizia la sua scalata. I primi passi nell’Ucchino Football, poi Sydney Wanderers dove viene notato dagli scout del Pescara nel 2022. “Mi sono sempre divertito a giocare a calcio e quando le cose sono diventate più serie, io e la mia famiglia abbiamo deciso che sarei venuto in Europa per provare una nuova esperienza”, diceva qualche anno fa in un’intervista. Correva l’anno 2023, il resto è storia recente: esordio e gol in C, il passaggio dal Pescara alla Roma, la prima panchina in Serie A, la Nazionale e, adesso, il primo gol in Coppa Italia”.