Calcio: Bandecchi parla di campionato interrotto, ma non del tutto…

Sono costanti e continui gli interventi del presidente della Ternana Stefano Bandecchi soprattutto via social. Come riporta ternananews.it, il massimo dirigente rossoverde ha dialogato con i tifosi grazie al Centro Coordinamento Ternana Clubs. “Per me il campionato sarà interrotto, ma i playoff verranno fatti, volendo si possono giocare anche a fine agosto. Spero di poter giocare le due partite della finale di Coppa Italia, cosi da poter dire di aver vinto un trofeo.

Ma il Governo deve farci sapere qualcosa. Intanto, in occasione della prossima riunione di Lega verrà proposto di separare la C in due divisioni, una con 22 squadre e l’altra a 20 squadre in due gironi. Temo che sarà impossibile vedere una C a 60 squadre e se in B dovessero fallire altre squadre allora si dovrà procedere con i ripescaggi”.