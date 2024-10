Calcio, Bandecchi: ‘Io allo stadio ad agosto non ci vengo’

Nuova settimana, nuovo intervento sul proprio profilo Instagram per il presidente Stefano Bandecchi. Mai banale, mai scontato e sempre molto generoso, il presidente della Ternana, ripreso da ternananews.it ha dichiarato: “Fra un po’ è aprile, anche il mio compleanno, ma a prescindere da questa cosa cerchiamo di essere concreti, forse avremo davanti un aprile che non è il mese normale che siamo abituati a vivere, fino al 18 saremo a casa: avremo però la soddisfazione di vedere che questo problema andrà diminuendo, e anche quella di capire che stiamo per uscire da questa crisi vera. Ci siamo mobilitati in tanti, in tanti si sono mossi e tutti stiamo facendo del nostro meglio: ricordiamoci che per prima cosa è importante far star bene chi non lo sta, siamo vicini, aiutiamo i più deboli e bisognosi.

Facciamo stare bene gli altri, e ricordiamo che stiamo bene anche noi. Impegnarci, dare solidarietà agli altri fa bene. Oggi la Ternana comincerà a distribuire i pacchi ai più bisognosi, lo faranno direttamente i calciatori, abbiamo chiesto il permesso al questore che dovrebbe concedercelo: è qualcosa che crea ancora più coesione. I miei uomini, con a capo Ranucci, cercano mascherine, respiratori, non molliamo questa situazione, tutto l’esercito si è messo in moto, e all’Università Cusano stiamo lavorando su valvole e filtri per farli divenire appunto respiratori. Non vedo l’ora che questa storia finisca, anche per farmi un giro come tutti noi, ma l’idea che tutti ci stiamo impegnando e alla fine vinceremo per me è bellissima.

Le cose che sono state dette potrebbero intrigarci dal punto di vista calcistico, anche se qualcosa non lo trovo giusta: io con voi allo stadio ad agosto non vengo, proprio scordatevelo”.