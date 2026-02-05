Calcio, Bocale-DR Rossoblu: ‘La memoria di Bergamini e la richiesta di giustizia’

In occasione del match contro la DB Rossoblù, squadra che porta il nome di Denis Bergamini, il Bocale Calcio lancia un messaggio chiaro e significativo: la memoria di Denis e la richiesta di giustizia rimangono un impegno vivo, lungo e lento, ma che tutti speriamo conduca finalmente alla verità.

Il patron Filippo Cogliandro ha dichiarato:

“Questa partita è un’occasione importante per ricordare Denis Bergamini e per chiedere giustizia a gran voce. Il Bocale non è solo calcio: può sembrare strano vedere un club che affronta anche tematiche di questo tipo, ma questo siamo noi. Non perdiamo occasione per ricordare quali sono i valori che lo sport può trasmettere“.

Con la presentazione di una locandina speciale recante la scritta “Giustizia per Denis”, il Bocale conferma il suo impegno sociale, dimostrando come il calcio possa essere veicolo di memoria, dignità e responsabilità. Un gesto che va oltre il semplice risultato sportivo, e che vuole essere un sostegno concreto alla famiglia di Denis e a tutte le persone che da decenni chiedono risposte.

Il Bocale Calcio invita tifosi, società sportive e cittadini a unirsi nel ricordo di Denis Bergamini, rinnovando il grido per la verità e sottolineando l’importanza di trasmettere attraverso lo sport valori di giustizia, rispetto e solidarietà.