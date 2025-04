Calcio: al Brindisi non bastano i tanti gol dell’ex Reggina Rajkovic

Quella di Rajkovic è una storia che abbiamo raccontato più volte. L’attaccante arrivato alla Reggina la scorsa estate, infortunatosi al primo allenamento e atteso per lungo tempo, salvo poi iniziare la stagione, segnare il gol decisivo contro il Ragusa, per poi decidere di lasciarlo andare per i famosi motivi burocratici.

Passato al Brindisi, girone H del campionato di serie D, il giocatore è risultato determinante nel tentativo di scalata in classifica dei pugliesi, avendo realizzato 14 reti in 20 partite disputate e ben quattro doppiette. Ma purtroppo per il Brindisi i 40 punti conquistati sul campo non sono stati sufficienti a compiere l’impresa, avendo sul groppone una pesantissima penalizzazione di 14 punti. E’ retrocessione in Eccellenza.