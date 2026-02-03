Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura Under 17 è sempre al top
Tripletta per Turiano, doppiette per Romeo, Aiello e Crea
03 Febbraio 2026 - 08:55 | Comunicato
Nuova scorpacciata di gol per la Cadi Antincendi Futura in versione Under 17.
Battuta l’Olimpia 2000 con una pioggia di gol. Confermata la leadership nel raggruppamento regionale.
Buone indicazioni in arrivo dal Palattinà in vista degli impegni settimanali: giovedì alle ore 19 finale di Coppa in Under 19, sempre al Palattinà contro la Gallinese.
Venerdì,invece, alle ore 19.30, dopo la bellissima vittoria di Taranto ritornerà in campo la prima squadra per affrontare Academy Pescara.
Nove a zero al termine dei primi venti minuti. Apre le danze Pavone, in gol Turiano con 3 reti, doppietta per Aiello, Romeo e Crea in gol così come Honorio,Minasi,Mannino e Scopelliti.
Il tabellino
CADI ANTINCENDI FUTURA-OLIMPIA 2000 14-0
(Turiano (3), Romeo (2); Crea (2), Aiello (2), Mannino, Minasi, Pavone, Honorio, Scopelliti).