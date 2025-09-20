Calcio a 5: Cadi Antincendi Futura in campo per la Coppa Divisione

Secondo impegno ufficiale della stagione per rodare uomini e schemi in vista dell’imminente inizio del campionato.

Oggi, sabato 20 settembre alle ore 17, atto finale per i giallo-blu all’interno del mini-raggruppamento iniziale ed inedito della Coppa della Divisione .

Dopo aver battuto al Palattinà la Gallinese, la Cadi Antincendi Futura prosegue con il percorso di preparazione pre campionato , per poi dedicarsi alla Coppa Sandro Abate, in terra irpina alle ore 16.30 di lunedì 22 settembre in casa del team di massima serie.

Come da regolamento, anche questa volta, solo uno straniero potrà essere schierato dallo staff tecnico giallo-blu che dovrà scegliere uno tra Vitinho,Pizetta e Honorio con quest’ultimo favorito.

Ancora out Cividini insieme a Minnella, Ficara e Gabriele Squillaci.

Si punta a giocar bene in vista dell’imminente esordio in campionato programmato per sabato 27 alle ore 18.30 in casa contro Canicattì.

Annotare e valutare tutti gli effettivi della rosa e provare a vincere contro la giovane formazione avversaria.