Calcio a 5: la Cadi Antincendi Futura in Nazionale per lo stage Futsal

Un’altra prestigiosa vetrina azzurra per il vivaio del futsal dell’Area Metropolitana. Domenico Turiano e Giuseppe De Lorenzo, due giovani promesse della calabrese Cadi Antincendi Futura, sono attualmente a Roma partecipare al progetto federale “Futsal+” Under 16, che si sta svolgendo al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre.

Il pivot Turiano e il portiere De Lorenzo stanno vivendo un’esperienza di altissimo livello tecnico e formativo, selezionati tra i migliori talenti della categoria sul territorio nazionale. Lo stage romano del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, oltre a curare l’aspetto tecnico-tattico, ha posto grande attenzione alla formazione umana ed educativa degli atleti, principi cardine per la crescita di giovani campioni.