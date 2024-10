Calcio – Cambia la data del triangolare tra Reggina, Salernitana e Bari

Nella giornata di ieri davamo notizia del triangolare organizzato dalla Salernitana insieme a Reggina e Bari, per il festeggiamento del centenario. Dal club granata arriva lo slittamento della data rispetto al 31 di luglio:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, al fine di addivenire alle esigenze degli altri club, il Triangolare del Centenario “Carmine Rinaldi” che vedrà scendere in campo Salernitana, Bari e Reggina si svolgerà giovedì 1 agosto allo Stadio “Arechi” e non il 31 luglio come precedentemente comunicato“.

