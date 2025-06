Calcio, Catanzaro: primo contratto da professionista per il reggino Arditi

Per un calcio sostenibile è fondamentale tornare a puntare sui giovani. Il Barcellona lo fa da sempre, un altro esempio pratico di come si può arrivare in alto con calciatori giovanissimi e di qualità è l’ultima versione del PSG, fresco campione d’Europa. In Italia sono rimaste in poche le società che puntano molto sui settori giovanili, tra queste c’è sicuramente il Catanzaro, guidato dal responsabile Carmelo Moro, reggino, ormai da tanti anni con la società giallorossa. Ed è di qualche giorno la notizia che uno dei prodotti della cantera catanzarese, un altro reggino, Gabriel Arditi, classe 2006, abbia firmato il primo contratto da professionista, così come riportano i colleghi di uscatanzarocalcionews.it:

“L’agenzia dell’attaccante classe 2006, Gabriel Arditi, comunica che il giovane talento ha firmato un contratto triennale con il club giallorosso del Catanzaro. Dopo un’importante stagione trascorsa con la squadra Primavera, Arditi ha finalmente ottenuto il suo primo accordo da professionista, un passo fondamentale nella sua carriera calcistica.

Il nuovo contratto non è solo un traguardo personale per il ragazzo, ma rappresenta anche un momento significativo per il Catanzaro, che dimostra l’impegno e la dedizione nel coltivare giovani talenti nel proprio settore giovanile”.