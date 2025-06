Calcio: a Cosenza ennesima protesta dei tifosi contro Guarascio. Si scende in piazza

Una storia che si ripete da anni, questa volta aggravata dalla retrocessione del Cosenza in serie C dopo il tristissimo ultimo posto in classifica e la penalizzazione inflitta durante il corso della stagione. I tifosi rossoblu protestano per l’ennesima volta contro il presidente Guarascio, il suo agire, il totale immobilismo attuale e il ritardo nella programmazione, i motivi di una protesta che si manifesterà mercoledì prossimo alle ore 19 a Largo Carrelli, nei pressi del Palazzo Comunale, con il ritrovarsi di tutta la tifoseria e un messaggio chiaro: “I tifosi sono custodi della storia. Guarascio vattene”.

Un invito che dalle parti di Cosenza ripetono da tempo e ultimamente ha trovato anche il sostegno della politica, ricordando i ripetuti interventi da parte del primo cittadino. Più volte negli ultimi mesi si è parlato anche di una possibile cessione del club che, però, non si è mai concretizzata.