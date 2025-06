Calciomercato Reggina: primi sondaggi per il ritorno in amaranto di un centrocampista

Gli interventi per irrobustire l'organico dovranno essere fatti in ogni reparto

Esperienza, conoscenza dell’ambiente, affidabilità e poi l’individuazione degli Under che possano fare la differenza. Si muoverà secondo questi parametri il Dt Bonanno per cercare di irrobustire l’organico della Reggina. Secondo quanto riportato dai colleghi di serid24.com, si sarebbero effettuati i primi sondaggi per riportare in amaranto il centrocampista Domenico Mungo, ultima stagione alla Puteolana con due gol, uno incredibile da centrocampo e due assist. “Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma la pista resta calda. Mungo potrebbe tornare a vestire l’amaranto e dare continuità a un legame che, di fatto, non si è mai spezzato“, scrivono i colleghi.