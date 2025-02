Calcio e crisi: verdetto Covisoc sulle ultime scadenze federali. Fissata la data

In questi giorni non si parla d’altro. Le ultime scadenze federali hanno provocato veri e propri scossoni con situazioni già conosciute come quelle riguardanti Turris e Taranto e altre come il Messina che dopo il cambio di proprietà, ha risolto solo in parte le proprie difficoltà, avendo già dichiarato la nuova società di non aver provveduto al pagamento dei contributi.

Secondo quanto riferito dai colleghi di TMW, sarebbe stata fissata la data dei verdetti che dovrà emettere la Covisoc sugli inadempimenti federali, per il prossimo 27 febbraio. Vedremo quali saranno le decisioni.