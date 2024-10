Calcio: la curiosità di Virtus Entella-Reggina

Dopo la sosta torna il campionato. La Reggina di Mimmo Toscano ha conquistato quattro punti nelle prime due gare che potevano essere anche sei, dopo aver sfiorato il successo sul campo della Salernitana. Ha iniziato subito con il piglio giusto la compagine amaranto e quell’impronta già definita di gruppo squadra, nonostante le tante novità in organico.

Ha iniziato benissimo Jeremy Menez, mettendo a segno due reti in altrettante gare, bellissime nella loro esecuzione insieme a giocate che hanno deliziato per qualità e gesti tecnici. Denis invece il gol lo ha sfiorato più volte ed anche in maniera clamorosa, ma pur essendo ancora a digiuno si è messo in grande evidenza per la mole di lavoro che svolge in campo al servizio della squadra, insieme a Nicola Bellomo.

Con questi presupposti la Reggina si prepara alla seconda trasferta stagionale con la speranza di raccogliere anche la prima vittoria esterna. La curiosità riguardo il dato statistico sui confronti: è la prima volta che Entella e Reggina si trovano da avversarie in serie B.