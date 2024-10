Reggina: ore di attesa per la decisione su Delprato

L’ondata Covid 19 che ha colpito la Nazionale Under 21, ha estromesso dal gruppo Reggina sicuramente Alessandro Plizzari risultato positivo ed ancora in isolamento e rischia di non consentire la convocazione per la trasferta di Chiavari avversario l’Entella, al giovane difensore Delprato.

Il ragazzo, pur risultando negativo a tutti i tamponi effettuati, essendo stato a contatto con dei positivi, potrebbe essere messo in quarantena fiduciaria, in attesa dei giorni stabiliti per un altro tampone prima di tornare a disposizione del tecnico Toscano. La Reggina attende notizie per capire se potrà contare sul calciatore o meno.

Ricordiamo che Delprato, giovane di grande prospettiva ed utilizzato in Coppa Italia nel suo ruolo di difensore, in occasione del match interno con il Pescara, per l’emergenza dettata dall’infortunio improvviso di Rolando, è stato schierato con ottimi risultati sulla corsia di destra. Intanto Toscano si cautela e lavora su alternative che possono essere l’altro giovane Peli o l’esperto Sitium.