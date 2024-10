Calcio, Dal Canto: ‘Le prime tre hanno strameritato la B, per la quarta…’

C’è anche il parere del tecnico del Siena Alessandro Dal Canto attraverso le colonne del Corriere dello Sport e riportate da tuttoC.com: “Si potrebbe tentare almeno di giocare i play off per individuare la quarta promossa assieme a Monza, Vicenza e Reggina che hanno strameritato la Serie B. Non sono d’accordo sul sorteggio, la media punti sarebbe la soluzione più logica e giusta.

I presidenti, che vogliono interrompere la stagione, prendessero in considerazione di portare il dilettantismo in Lega Pro, lo ha proposto Il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, lo si valuti. Come uscirà il calcio? Pieno di problemi da risolvere, come in ogni ambito lavorativo. Spero che insieme avremo la forza di uscirne e tentare di andare avanti. Nel primo periodo non sarà come nel recente passato, ma possiamo puntare a tornare alla normalità”.