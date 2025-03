Calcio, Eccellenza: ReggioRavagnese-Vigor Lamezia, la partitissima al Granillo

Lo stadio di Viale G. Galilei ospita due partite in due giorni, con la Reggina invece impegnata in trasferta

Due big match nel giro di due giorni si giocheranno all’Oreste Granillo. Il primo appuntamento è quello del sabato, scontro al vertice nel campionato di Prima Categoria tra il Catona e il Polistena. Il giorno dopo, domenica 23 marzo, un altro incontro di particolare interesse è quello tra la ReggioRavagnese e la capolista Vigor Lamezia. Peccato che nelle ultime settimane la compagine reggina abbia perso diversi punti per strada.

La Reggina, invece, giocherà in trasferta contro il Sambiase. Tornerà al Granillo la settimana successiva per affrontare la Vibonese.

Prevendita ReggioRavagnese – Vigor Lamezia

Si comunica che è aperta la prevendita dei biglietti per la partita ReggioRavagnese vs Vigor Lamezia che andrà in scena Domenica 23 Marzo alle ore 15:00 all’Oreste Granillo di Reggio Calabria.

La società per l’occasione indice la Giornata ReggioRavagnese

Acquisto biglietti

I Biglietti potranno essere acquistati presso le seguenti attività:

-BAR TABACCHI NUCERA – VIA EREMO AL SANTUARIO N°75

-BAR KING – VIA TOMMASSO CAMPANELLA N°21

-SECONDA VIA – C.C. LE NINFEE – VIALE CALABRIA N°310

-SISALMATCHPOINT – VIA NAZIONALE CATONA N°177

-BAR SAN FRANCESCO – VIA SBARRE N°599