Calcio: la sfida tra ex Reggina la vince Taibi. Alla Pistoiese la Coppa Italia serie D

Forte del 2-0 conquistato nella partita di andata, la Pistoiese si è presentata allo stadio “Del Conero” con l’intenzione non solo di gestire il risultato, ma anche di approfittare della necessità dell’Ancona di doverlo ribaltare, impostando una gara accorta e puntando sulle ripartenze. Straordinaria la cornice di pubblico, tutto sembrava tranne che una finale di Coppa Italia di serie D con 7000 spettatori presenti e 400 arrivati da Pistoia.

La Pistoiese del Ds Taibi controlla il match senza mai subìre seri pericoli e proprio al novantesimo, approfittando di uno svarione del portiere Mengucci, trova addirittura la rete dello 0-1 con Pinzauti, che accomoda in rete a porta vuota. L’Ancona di mister Maurizi, anch’esso ex Reggina, adesso si concentra sul campionato, dove la compagine marchigiana è in testa alla classifica. Gli arancioni occupano invece la terza posizione, ma a sole tre lunghezze dalla prima.