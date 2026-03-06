Calcio Femminile: volano le super ragazze dell’Athena Nike

Non finiscono di stupire in questa stagione le ragazze amaranto dell’Athena Nike Locri, in questo campionato di Eccellenza Femminile trovano la seconda vittoria in campionato (dopo i due pareggi consecutivi) e si stabiliscono al terzo posto in classifica con ben 8 punti conquistati sul campo con grande umiltà e dedizione.

Nella partita di sabato 28 febbraio le locresi (oggi in uniforme nera) partono subito forte, ma vanno sotto nel risultato a causa di un gol rocambolesco in area di rigore, le ragazze guidate in panchina da mister Carlo Alia non si perdono di coraggio e con voglia ed organizzazione si riproiettano nella metà campo avversaria, e trovano il pareggio con Myriam Grillo al ventesimo del primo tempo. Ristabilita la parità la formazione locale sospinta dai propri tifosi provano più volte a passare in vantaggio ma la porta catanzarese sembra “stregata”, a cinque minuti dalla fine del primo tempo Ilaria Simari trova una bella imbeccata e porta in vantaggio la propria squadra sul 2-1, risultato col quale si chiude anche la prima frazione di gioco.

Nella ripresa la squadra è molto più sciolta e consapevole della propria forza, il Catanzaro prova qualche assortita ma la difesa con D’Amico-Ameduri-Ciccia tiene bene grazie anche all’attenzione tattica di Capogreco ed ai tanti recuperi del duo Lacopo-Furina a centrocampo. Bene la nuova entrata Schirripa al suo esordio in squadra. In avanti la coppia Grillo-Fazzalaro sono delle vere spine nella difesa giallorossa. In porta si sono alternate Parrelli e la giovane Panetta che hanno ben difeso i pali amaranto. Nella ripresa sono entrate: la veterana Politanò che ha assestato la difesa, la giovane Pulitanò che ha dato altra qualità al centrocampo, la numero 28 Simone che ha lavorato bene a centrocampo davanti alla difesa, la scaltra Galluzzo che ha dato nuova verve in attacco al posto di una super Grillo. Ma straordinario anche l’apporto dalla panchina di Armeni, Crisafi, Cannatà e Di Salvo, e dalla tribuna per infortunio di Fimognari, che hanno sostenuto le compagne in ogni momento, segno che il gruppo cresce e tutte sono devote alla causa.

Nel prossimo weekend ci sarà un turno di riposo per le nostre ragazze, domenica 15 si andrà in trasferta a Cosenza per giocare con l’Esaro (ex ragazze del Rende vincitrici dello scorso campionato).

Il progetto femminile locrese, pian piano cresce, con umiltà e passione, quanto prima inizierà anche il campionato under12 dove vedrà coinvolte anche le piccole amaranto cimentarsi in un torneo.