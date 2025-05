Calcio: Cremonese e Spezia si giocano la serie A. Dove vedere la partita

Mancano solo 180 minuti alla fine dei playoff di Serie BKT, 180 minuti nei quali lo Spezia di Luca D’Angelo e la Cremonese di Giovanni Stroppa si contenderanno l’ultimo dei tre pass per la Serie A 2025/26, con lo scopo di raggiungere le due formazioni già promosse Pisa e Sassuolo. Nelle semifinali, liguri e lombardi hanno superato rispettivamente Catanzaro e Juve Stabia, e ora sono attesi da un doppio scontro diretto che vale il salto di categoria. L’appuntamento per la gara d’andata è fissato a giovedì 29, mentre il ritorno si giocherà domenica 1° giugno.

Lo scontro in questa fase delle competizione sarà un déjà vu per chi siede in panchina (i due tecnici si ritrovano infatti ai play-off tre anni dopo quel Pisa-Monza che vide i brianzoli guidati da Stroppa trionfare sui nerazzurri di mister D’Angelo) ma un inedito per le due squadre: Cremonese e Spezia si affrontano infatti per la prima volta ai playoff di Serie BKT; mentre, considerando la stagione regolare, sono 28 i precedenti, con un bilancio in perfetto equilibrio – 11 successi per parte e sei pareggi. Sarà invece per entrambe la seconda volta in finale playoff di Serie BKT: i grigiorossi sono stati eliminati dal Venezia proprio nella scorsa stagione (0-0 all’andata, sconfitta 1-0 al ritorno), mentre i bianconeri hanno conquistato la promozione contro il Frosinone nell’atto finale della post season 2019/20, grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare dopo la parità al termine delle due gare (vittoria per 1-0 all’andata, sconfitta con lo stesso risultato al ritorno).

In vista del match d’andata, in programma allo stadio “Giovanni Zini” stasera alle 20.30, i precedenti sorridono alla Cremonese padrona di casa, che è rimasta imbattuta in ognuna delle ultime otto gare interne di Serie BKT contro lo Spezia (6V, 2N), mantenendo la porta inviolata in sei di queste (due reti subite); per risalire all’ultimo successo dei liguri in casa dei lombardi bisogna riavvolgere il nastro fino al 25 ottobre del 1942 (3-0 in quel caso).

Tuttavia, nonostante il bilancio più che positivo dei lombardi davanti al proprio pubblico, i due incontri tra la terza e quarta classificata in regular season lasciano presagire grande equilibrio. La Cremonese, dopo il successo contro la Juve Stabia (3-0), potrebbe conquistarne due interni di fila per la prima volta in questa stagione di Serie BKT (la precedente risale al maggio 2024 – tre in quel caso, contro Pisa, Cittadella e Catanzaro). Lo Spezia invece, in seguito alle tre vittorie conquistate nelle tre partite pià recenti nel campionato cadetto, punta ad arrivare a quattro consecutive per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020 (cinque in quel caso sotto la guida tecnica di Vincenzo Italiano). La propensione offensiva che caratterizza le due squadre protagoniste di questa finalissima è testimoniata dai gol realizzati: 66 per quella grigiorossa, 63 per quella bianconera (playoff inclusi). Gli Aquilotti primeggiano anche in termini difensivi, con appena 34 reti concesse in 40 gare disputate finora. Altra specialità della casa, parlando dei liguri, è quella legata al gioco aereo: ben 18 i gol di testa nella Serie BKT che volge al termine, record condiviso con il Catanzaro; in questo caso però, gli avversari della doppia sfida per la promozione saranno difficili da superare, considerato che soltanto il Frosinone (cinque) ne ha concessi meno della Cremonese (sei come la Salernitana) con questo fondamentale nel torneo cadetto 24/25.

Veniamo agli interpreti più attesi: tra i grigiorossi in prima linea compare Jari Vandeputte, autore di cinque reti e 14 assist in questa Serie BKT e con l’obiettivo di diventare il primo giocatore a prendere parte ad almeno 20 marcature in ognuna delle ultime due stagioni del campionato cadetto (23 con il Catanzaro nel 2023/24). In particolare, in questo parziale, nessun giocatore ha sia realizzato almeno un gol che un assist in più incontri diversi rispetto al centrocampista nella competizione (cinque come Gennaro Tutino). Tra i bianconeri, invece, Francesco Pio Esposito è l’uomo del momento. Il classe 2005 ha preso parte ad almeno una rete in ognuna delle ultime quattro presenze in Serie BKT (tre gol e un assist) e potrebbe diventare solo il terzo giocatore nato dal 2005 in avanti a essere direttamente coinvolto in almeno una marcatura per più gare di fila in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei e relative seconde divisioni, dopo Lamine Yamal (sei tra agosto e settembre 2024) ed Eli Kroupi (sei tra marzo e aprile scorsi).

Le premesse per fare la differenza non mancano né in casa Cremonese né in casa Spezia, ma sarà come sempre il campo a emettere l’ultimo verdetto.

fonte: legaB.it

Fischio d’inizio alle ore 20:30 e diretta TV e streaming su DAZN.