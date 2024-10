Calcio, Gigli: ‘Senza soldi non giocheremo. Intanto non ci alleniamo’

Giorni caldissimi in casa Rieti con una situazione che sembra non trovare una definitiva soluzione.Ai microfoni di RietiLife, ha parlato Nicolò Gigli il capitano del Rieti. Non ci alleneremo. Soviero e Pavarese ci hanno garantito che a breve arriveranno i soldi. Noi però siamo preoccupati per il nostro futuro, per le nostre carriere e le nostre famiglie. Non so come andrà a finire, ma non la vedo bene. Se non arrivano soldi non giocheremo domenica, questo è certo”.

