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Un altro reggino in prova alla Juventus

Dopo Giorgi e Bevilacqua, un altro giovane della Scuola Calcio Segato invitato dalla Juventus: stage di tre giorni a Vinovo per Francesco Palamara

18 Marzo 2017 - 15:39 | di Pasquale Romano

Giorgi e Bevilacqua della Scuola Calcio Segato

Si fa sempre più intensa la collaborazione tra la Scuola Calcio Segato e la Juventus.

La visita a Reggio Calabria, del Responsabile Claudio Gabetta, ha sortito un primo effetto, l’invito per il centrocampista Francesco Palamara, che sarà ospite della Juventus a Vinovo per uno stage di tre giorni ed avrà così l’opportunità di realizzare il suo sogno. Già nei mesi scorsi, il club bianconero aveva invitato per un provino i giovani Giorgi e Bevilacqua (nella foto).

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Francesco Palamara è il faro del centrocampo della Segato ed abina capacità tecniche e fisiche, bravo sia in fase offensiva che difensiva, Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico, a Francesco un grosso in bocca a lupo da tutti i compagni e dalla società.

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