Un altro reggino in prova alla Juventus

Si fa sempre più intensa la collaborazione tra la Scuola Calcio Segato e la Juventus.

La visita a Reggio Calabria, del Responsabile Claudio Gabetta, ha sortito un primo effetto, l’invito per il centrocampista Francesco Palamara, che sarà ospite della Juventus a Vinovo per uno stage di tre giorni ed avrà così l’opportunità di realizzare il suo sogno. Già nei mesi scorsi, il club bianconero aveva invitato per un provino i giovani Giorgi e Bevilacqua (nella foto).

Francesco Palamara è il faro del centrocampo della Segato ed abina capacità tecniche e fisiche, bravo sia in fase offensiva che difensiva, Grande soddisfazione per tutto lo staff tecnico, a Francesco un grosso in bocca a lupo da tutti i compagni e dalla società.