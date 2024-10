Calcio giovanile: 5 calciatori dell’Academy Castiglia convocati allo stage del Pescara

Nuove soddisfazioni per la giovane società gestita dall’ex calciatore della Reggina Ivan Castiglia. Un percorso avviato qualche anno addietro e che prosegue nel solco della crescita dei ragazzi non solo dal punto di vista calcistico. Un premio e anche un riconoscimento quello che il direttore tecnico concede a cinque dei suoi giovani atleti che parteciperanno allo stage indetto dal Pescara Calcio al fine di visionare quelli che possono essere i calciatori del futuro. Per l’Academy Castiglia saranno in cinque a presentarsi: Matteo Vecchio (2011), Denis Tidula (2011), Antonio Mirisciotti (2011), Andrea Verduci (2010), Gianpiero Gambello (2010).