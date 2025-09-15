Calcio giovanile: nuova esperienza per l’ex Reggina Ivan Castiglia

E' anche proprietario e responsabile tecnico dell’Academy Castiglia, scuola calcio affiliata all’Inter

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Ivan Castiglia ha scelto di restare nel mondo del calcio con una nuova prospettiva: quella della formazione dei giovani. L’ex centrocampista della Reggina, da diversi anni, è proprietario e responsabile dell’Academy Castiglia, scuola calcio affiliata all’Inter.

Un progetto nato con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi la cultura del sacrificio, del gioco di squadra e della disciplina, che nel tempo è cresciuto in maniera significativa. L’Academy ha permesso di valorizzare diversi giovani calciatori, diventando un punto di riferimento sul territorio per professionalità e metodo di lavoro.

I risultati ottenuti non sono passati inosservati. Da qualche settimana, infatti, Castiglia è stato chiamato a collaborare con il settore giovanile del Cosenza Calcio. Una nuova esperienza che l’ex amaranto sta affrontando con la consueta passione e con il desiderio di continuare a formare ragazzi pronti a inseguire un sogno.

Un percorso che conferma come il talento in campo possa trasformarsi in competenza fuori dal rettangolo di gioco, con Castiglia sempre più protagonista nella crescita delle nuove generazioni di calciatori.