Calcio giovanile: soddisfazione in casa Segato. Convocazione in nazionale LND per un attaccante

Continua la società reggina a mettere in vetrina tutti i suoi gioielli

Grande soddisfazione in casa Segato per la convocazione di Michele Versaci, attaccante anno 2006, con la Nazionale LND. Versaci è stato grande protagonista, sotto età con il gruppo Under 17 Elite della Segato, ed insieme ai suoi compagni ha meritatamente vinto il girone calabrese. Attaccante dal fisico possente abbina fisicità, corsa e grande capacità tecniche.

Il raduno è previsto per domenica 15 maggio a Perugia.