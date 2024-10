Calcio Giovanile: Perugia-Reggina U17 non si gioca, ma non per gli eventi sismici

Anche Perugia-Reggina Under 17 è stata rinviata! Il motivo, però, è diverso. Infatti, la FIGC ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita valevole per la 9ª giornata di ritorno del Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B girone C a causa del guasto del treno partito da Reggio Calabria e che trasportava i giovani amaranto.

La partita era in programma domani, domenica 12 marzo, alle ore 11:00, ma l’improvviso malfunzionamento del trasporto ferroviario ha fatto scattare il rinvio.