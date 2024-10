Calcio giovanile: buona partenza per le due compagini della Reggina

Inizia bene la stagione per le squadre amaranto impegnate nei campionati Under 19 e 17

Partono anche i campionati giovanili e la Reggina in questa stagione è impegnata con tante squadre. Il responsabile Seby Fortugno qualche settimana addietro esaltava il lavoro svolto in fase di selezione e il via è stato più che soddisfacente.

I risultati

L’U19 ha supera la Polisportiva Bovese con il punteggio di 5-0 (3 Battaglia, F.Surace, Falzia) mentre l’U17 (in foto) ha vinto contro la Ludos Vecchia Miniera con il risultato di 3-1 (Pitasi, 2 Bianco).