Calcio Giovanile: la Segato si aggiudica il titolo regionale Under 13 Elite
Nella stessa giornata i Pulcini vincono il titolo provinciale
13 Aprile 2026 - 14:57 | Comunicato
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La Scuola Calcio Segato si conferma Campione Regionale Under 13 Elite e rappresenterà la Calabria nella fase Interregionale.
Il campo federale di Catanzaro ha ospitato la finale del campionato più prestigioso dell’attività di base, riservato a tutte le società Elite e/o terzo livello.
Si sono affrontate Segato e Real Cosenza dando vita ad un incontro di alti contenuti tecnici mettendo in evidenza grandi individualità. E’ prevalsa meritatamente la Scuola Calcio Segato al suo settimo titolo Regionale di categoria.
Grande soddisfazione in casa reggina che nella stessa giornata ha vinto il titolo Provinciale Pulcini in una finale tutta Segato.