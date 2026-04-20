Calcio Giovanile: la Segato Under 13 è campione Interregionale di Futsal Elite
Il triangolare finale si è svolto a Catanzaro e per la terza volta consecutiva ha visto trionfare i reggini
20 Aprile 2026 - 10:07 | Redazione
Screenshot
A distanza di una settimana dalla conquista del titolo Regionale Under 13 Elite, la Scuola Calcio Segato si laurea Campione Interregionale Under 13 Futsal Elite.
Il triangolare finale si è svolto a Catanzaro e per la terza volta consecutiva ha visto trionfare la Segato che adesso sarà impegnata nella fase nazionale.
I ragazzi dei mister Demetrio Cassalia e Paolo Albanese hanno prevalso su Real Cosenza e Sporting Academy Sala Consilina.
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