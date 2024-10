Calcio Giovanile: Due giovanissimi della Segato convocati con la Rappresentativa Under 15

Grande soddisfazione per la società reggina

La Nazionale Under 15, pesca in casa Segato, arriva la convocazione per Giuseppe Mollica anno 2005 e Ugo De Salvo anno 2006.

Protagonisti con la propria squadra, prima nel girone D Under 15 Regionale i due talenti della Segato si sono messi particolarmente in evidenza, meritando la convocazione.

Martedì, 28 gennaio presso il Centro Federale di Catanzaro.