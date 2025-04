Giudice Sportivo: due squalificati per il Favara. Baldan del Siracusa assente contro la sua ex squadra

Penultima giornata del campionato di serie D girone I. La Reggina punta ancora alla promozione diretta con due partite a disposizione da vincere e nella speranza che il Siracusa possa perdere qualche punto per strada. Al Granillo arriva il Favara e per l’occasione, pur avendola programmata qualche settimana addietro, è stata annullata la “Giornata Amaranto”, per consentire il maggior numero possibile di spettatori allo stadio.

Leggi anche

In attesa di avere notizie dall’infermeria riguardo i tre acciaccati Vesprini, Capomaggio e Ragusa, mister Trocini ritrova Ndoye dopo lo stop forzato. Per gli ospiti, invece, il Giudice Sportivo ha fermato De Min e Vaccaro.

Gli aretusei per la gara contro la Vibonese, dovranno rinunciare a Baldan, ammonito, in diffida e squalificato, non potrà scendere in campo contro la sua ex squadra.