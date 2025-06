Calcio: il reggino Giuseppe Geria lascia il Rimini e torna alle origini

Due anni come Direttore Generale del Rimini, un ruolo inconsueto per il reggino Giuseppe Geria che ha costruito la sua importante carriera soprattutto come responsabile di settore giovanile, ricordando però un inizio che lo ha visto anche direttore sportivo di diverse squadre in serie C.

Poi la Reggina, il Bari, soprattutto la Juventus e ancora il Pescara a capo dei vari settori giovanili con grandi risultati ottenuti grazie alla valorizzazione di tanti calciatori. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, Giuseppe Geria starebbe per lasciare il Rimini dopo due stagioni e la vittoria storica della Coppa Italia: “La famiglia biancorossa della presidente Di Salvo è pronta a perdere un pezzo. Si vocifera ormai da settimane, ma nei prossimi giorni dovrebbe diventare realtà, l’addio del direttore generale Giuseppe Geria. Che a Rimini era arrivato due anni fa insieme a tutta la squadra dirigenziale messa insieme dalla manager italo-svizzera. Ora il dirigente calabrese, che in Piazzale del Popolo per la prima volta nella sua carriera ha ricoperto il ruolo di dg, è pronto a ritornare alle origini. Per lui ci sarebbe pronta un’offerta da un club di B come responsabile del settore giovanile“.

Si parla di una piazza ambiziosa e importante della cadetteria. Non resta che attendere l’ufficializzazione.