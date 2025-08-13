Calcio: le precisazioni sulle condizioni di Pietro Lo Monaco dopo il grave incidente

Dopo il grave incidente che lo ha visto protagonista, il dirigente di calcio Pietro Lo Monaco affida all’Enna Calcio alcune precisazioni riguardo notizie inesatte venute fuori e sui social poi tranquillizza tutti sul suo stato di salute: “Cari amici e tifosi, abbiamo sentito telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche. L’attività della nostra area tecnica prosegue con il supporto della PLM Management facendo riferimento a Domenico Panico, da sempre uomo di fiducia del direttore che resta il nostro primo consigliere sullo sviluppo del club.

Pietro Lo Monaco oggi sui suoi canali social: “Uscito da prognosi riservata. Tutto rotto ma vivo. Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”.