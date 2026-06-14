Reggio Calabria, la Carovana Rosa è partita da Piazza Duomo verso Vibo Valentia – FOTO

La valutazione del percorso e delle insidie della prima tappa con Lorello e Delle Vedove

La Carovana Rosa si è avviata stamane da Piazza Duomo alla volta di Vibo Valentia. Il Giro d’Italia Next Gen ha visto protagonista Reggio Calabria, con numerosi cittadini accorsi per la partenza di un evento che promette scintille sportive e valorizzazione del territorio.

Ai microfoni di CityNow, l’assessore Eulalia Micheli ed i corridori Alessio Delle Vedove e Riccardo Lorello hanno espresso le loro sensazioni. L’arrivo previsto presso L’Aquila il 14 giugno toccherà a lungo la Calabria e le sue straordinarie attrattive.

L’orgoglio dell’amministrazione e lo scenario dello Stretto

L’assessore Eulalia Micheli ha espresso grande soddisfazione per la giornata:

“È una gioia immensa ospitare diverse tappe del Giro d’Italia Next Gen. Ringrazio gli organizzatori per aver scelto le nostre città e la bellissima Calabria. Piazza Duomo, con la sua maestosa Cattedrale, offre uno scenario unico e siamo fieri di mostrare al mondo la nostra accoglienza e la passione per il ciclismo.

Vedere una partecipazione così calorosa dimostra quanto la comunità risponda positivamente alle grandi manifestazioni sportive internazionali, capaci di generare un forte impatto turistico, culturale ed economico sul territorio”.

Leggi anche

Le ambizioni dei corridori e le insidie della tappa jonica

Tra i protagonisti più attesi c’è Alessio Delle Vedove, giovane talento pronto a dare battaglia:

“Sicuramente è una bella tappa oggi, vediamo il gruppo come reagirà. Abbiamo una buona squadra sia per le tappe che per la generale, vediamo di riuscire a fare il meglio insomma”.

L’accoglienza a Reggio Calabria e le prime impressioni sulla città

La partenza rappresenta un momento fondamentale per testare la condizione fisica e capire come risponderanno le gambe dopo gli ultimi blocchi di preparazione. Interrogato sulla città, sulle prime impressioni e sul calore dimostrato dai cittadini, il corridore Alessio Delle Vedove ha espresso un parere molto positivo sull’atmosfera respirata nel territorio:

“Sì, non sono mai stato qui, però è sempre bello conoscere nuovi posti, un bel paese e dai, iniziamo un bel giro da questa città.”

Alessio Delle Vedove

Il percorso presenta un finale molto incerto che si muoverà dalla sponda jonica per risalire la penisola, dove il caldo e il vento potrebbero fare la differenza.

Anche Riccardo Lorello ha confermato la bontà dei tracciati del Sud Italia, pronti a mettere alla prova la tenuta del gruppo:

“Le sensazioni sono buone vengo da una vittoria internazionale; proviamo fare corsa dura poi giocarcela in volata. Mi fa molto piacere essere qui”.

Riccardo Lorello

La carovana rosa si appresta così a lasciare lo scenario dello Stretto per addentrarsi nel vivo della competizione, con i team pronti a darsi battaglia e a lottare per le posizioni di vertice della classifica.