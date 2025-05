Calcio: Inzaghi pronto a ripartire dalla B per… un’altra promozione

Un contratto triennale, il desiderio di entrambe le parti di unirsi in “matrimonio”, una scalata clamorosa e inaspettata con la promozione in serie A, poi l’ormai certa separazione. E’ durato praticamente una sola stagione l’idillio tra il Pisa e Pippo Inzaghi che, per ammissione di entrambi, si sono cercati per lungo tempo e con grande soddisfazione la scorsa estate hanno unito le proprie strade.

Non è bastato, però, un incredibile campionato coronato con il secondo posto e la conquista della serie A per il Pisa a far si che il rapporto continuasse, divergenze sulla costruzione della nuova squadra in una competizione decisamente diversa dalla cadetteria e che Inzaghi conosce molto bene. A Pisa potrebbe sbarcare un altro ex Reggina, Andrea Pirlo, mentre Pippo Inzaghi è atteso a Palermo, società rosanero disposta a tutto pur di avere un tecnico che di fatto è una garanzia per chi vuole puntare alla promozione. Vedremo come andrà a finire.